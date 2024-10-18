Труп бывшего шеф-повара «Кофемании» обнаружили в сгоревшей машине в Королеве

Тело бывшего шеф-повара «Кофемании» обнаружили в Королеве. Его нашли в машине Honda, в которой он жил после развода с женой, сообщил Telegram-канал Shot .

Последние полтора месяца он жил в машине, так как супруга выгнала его из дома. Близкие покойного рассказали о его долгах и проблемах с алкоголем. Судебные приставы наложили арест на имущество бывшего шеф-повара, в том числе и на его автомобиль.

Рядом с обгоревшей машиной нашли огнестрельное оружие, на которое не оформлялось разрешение. Найденное в автомобиле тело отправят на экспертизу для установления причины смерти.

Ранее в Петербурге рядом со станцией метро «Старая Деревня» сгорел бездомный мужчина. Перед смертью его несколько раз видели лежащим пьяным на раскладушке.