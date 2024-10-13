Полыхающее на улице тело человека испугало жителей Петербурга

Случайные прохожие стали свидетелями костра, в котором горел человек, неподалеку от станции метро «Старая Деревня» на севере Санкт-Петербурга. Об этом сообщил сайт 78.ru .

Очевидцы вызвали экстренные службы, которые оперативно ликвидировали возгорание и обнаружили на его месте лишь человеческие останки.

По предварительным данным, жертвой стал бездомный мужчина, которого ранее не раз видели курящим в нетрезвом виде на раскладушке. Оперативные службы устанавливают обстоятельства произошедшего. Следственный комитет начал проверку по факту произошедшего.

Информацию о трупе в костре также подтвердила «Фонтанка». Официальной информации о личности погибшего на данный момент нет.

В начале октября в результате пожара в одноэтажном жилом доме в поселке Ува в Удмуртии погибли четыре человека. Общая площадь возгорания составила порядка 40 квадратных метров, во время разбора завалов спасатели нашли тела двух женщин и двух мужчин.