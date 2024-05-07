Трубу с кипятком прорвало на юго-востоке Москвы | 360°

Происшествия 07 мая 2024, 09:00 Трубу с кипятком прорвало на юго-востоке Москвы Трубу прорвало возле станции метро «Ломоносовский проспект» в Москве РИА «Новости»

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В ночь на вторник, 7 мая, на юго-востоке Москвы прорвало трубу с горячей водой, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя столичных экстренных служб.

ЧП произошло возле станции метрополитена «Ломоносовский проспект». Рядом с местом происшествия находятся два выхода — первый и шестой.

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Из-за прорыва трубы сотрудники ГАИ перекрыли дублер с Мичуринского проспекта на Косыгина. Станция метро продолжает работать в штатном режиме. На месте находятся городские службы.

После тепла в московский регион вернулась холодная погода. 7 мая в столице выпал снег, его сняли на видео. В жилых домах и социальных учреждениях заработало отопление. В некоторых районах Московской области зафиксировали заморозки.