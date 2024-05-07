Зима вернулась в Подмосковье. Где в области выпал снег 7 мая? | 360°

Подмосковье 07 мая 2024, 08:42 Зима вернулась в Подмосковье. Где в области выпал снег 7 мая? Тишковец объяснил выпадение снега ультраполярным вторжением в тылу циклона

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Во вторник, 7 мая, в Московский регион снова заглянула зима. В Подмосковье снег идет в Ново-Иерусалиме, Внукове, Подмосковной, Домодедове, Шереметьеве, Павловском Посаде, Черустях и Волоколамске, сообщил в своем Telegram-канале метеоролог Евгений Тишковец.

В Москве, по данным специалиста, выпадение снега из-за ультраполярного вторжения в тылу циклона отмечают все городские метеостанции — ВДНХ, МГУ, Тушино и Балчуг.

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Рано утром в столице температура воздуха составила +0,1 градуса. В Тушине фиксировали заморозки до -0,2 градуса. Также они отмечались в Долгопрудном (-0,4 градуса), Электроуглях, Электростали и Волоколамске (-0,1 градуса), Павловском Посаде и Луговой (-0,3 градуса).

«Фактически пасмурно, кучево-дождевые облака проплывают на высоте 200-300 метров, идет ливневый снег с ухудшением видимости до 2,3 километра», — добавил Тишковец.