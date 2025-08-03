Троллейбус с пассажирами завис над провалом в асфальте в Казани

Асфальт провалился под троллейбусом в Казани после дождей

Троллейбус чуть не упал в образовавшийся провал на перекрестке улиц Сахарова и Закиева. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Казани.

По данным ведомства, общественный транспорт следовал по этому маршруту, но неожиданно повис над ямой. Всех пассажиров вывели на улицу.

На кадрах запечатлено, как передняя и задняя части транспортного средства уперлись в поверхность асфальта. Сотрудники ГИБД организовали движение по одной полосе в каждом направлении.

Дождь с градом обрушились на Казань в воскресенье, 3 августа. Непогода вызвала подтопление на основных городских магистралях. Под водой оказалась проезжая часть на Вознесенском тракте со стороны улицы Фучика и въезд в город с трассы М-7.

Похожий случай произошел в Новосибирске. Машина аварийной службы выехала на вызов из-за прорванной трубы, но сама провалилась в яму.