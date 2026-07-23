Троих жителей ЛНР задержали по подозрению в госизмене

Правоохранители задержали троих жителей Луганской народной республики по подозрению в государственной измене за сбор и передачу военных данных спецслужбам Украины. Об этом сообщили 360.ru в ЦОС ФСБ.

По данным силовиков, граждане 1963, 1969 и 1977 года рождения независимо друг от друга получали задания от украинских спецслужб. Они собирали и передавали информацию о военных, представителях власти и о социально-политической обстановке в республике.

Против фигурантов возбудили уголовные дела о государственной измене, подозреваемых заключили под арест.

Ранее в Крыму женщину 1967 года рождения приговорили к 13 годам тюрьмы за госизмену. СБУ завербовали уроженку Луганской области во время пересечения украинско-польской границы.