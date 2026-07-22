Жительницу Крыма посадили на 13 лет за государственную измену

В Крыму россиянку приговорили к 13 годам тюрьмы за госизмену. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

Женщина 1967 года рождения оказалась уроженкой Луганской области. СБУ завербовали ее во время пересечения украинско-польской границы.

«По заданию куратора злоумышленница осуществляла сбор и передачу противнику сведений о деятельности научных, образовательных и других учреждений ЛНР и Республики Крым, к которым имела доступ по работе», — заявили в ведомстве.

В итоге в отношении задержанной возбудили уголовное дело по статье о государственной измене. Верховный суд Республики Крым признал ее виновной и приговорил к 13 годам в колонии общего режима и последующим ограничением свободы на 1 год 6 месяцев.

Ранее в Ставропольском крае задержали агента украинских спецслужб, который готовил теракт против ветерана специальной военной операции.