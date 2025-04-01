Троих школьников задержали в Подольске за поджог релейного шкафа

В Подольске троих школьников задержали за поджог релейного шкафа. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

На 51-м километре железнодорожной линии между станциями Подольск — Гривно Курского направления МЖД обнаружили два релейных шкафа, один из которых частично выгорел, а второй имеет следы взлома. Сообщение об этом поступило в дежурную части Линейного управления МВД России на станции Москва-Курская.

Сотрудники транспортной полиции и УФСБ России по городу Москве и Московской области при силовой поддержке ОМОН «Меч» задержали троих жителей Подольска 2009 года рождения — их заподозрили в поджоге железнодорожного оборудования. Дома у одного из подростков нашли небольшой ручной гвоздодер, с помощью которого молодые люди вскрыли релейный шкаф. В телефоне другого юноши сыщики обнаружили видео, на котором запечатлен поджог.

«Несовершеннолетние признались в содеянном и рассказали, что решились на преступление из-за денежного вознаграждения в размере 23 тысячи рублей на троих, которое им в одном из мессенджеров обещал незнакомец», — сообщила пресс-служба.

После преступления куратор перевел ребятам деньги. В отношении подростков завели уголовное дело, фигурантов заключили под стражу.

Ранее юноши подожгли релейный шкаф на железной дороге в Тоншаевском районе Нижегородской области. Их задержали на месте преступления.