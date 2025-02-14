Два подростка подожгли релейный шкаф в Нижегородской области

Подростки 15 и 16 лет подожгли релейный шкаф на железной дороге в Тоншаевском районе Нижегородской области. Об этом сообщила пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК.

Обоих удалось задержать на месте преступления. Ведется следствие, прошли обыски и допросы. СК возбудил уголовное дело о теракте, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Представители ведомства напомнили, что подобные преступления влекут за собой ответственность в виде лишения свободы вплоть до пожизненного срока.

Ранее за поджог релейных шкафов задержали 17-летнего студента колледжа и 15-летнего школьника в Коломне. Неизвестный в мессенджере пообещал им за это деньги, и молодые люди отправились жечь шкафы на перегоне Голутвин — Щурово. Вскоре обоих нашли и возбудили против них дело.