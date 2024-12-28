Трое снегоходчиков с детьми застряли в горах на Камчатке

Их тела эвакуировали со склона Дхаулагири спустя восемь дней после ЧП, так как спасатели из-за непогоды не могли высадиться на вертолете на вершине горы. Причиной гибели путешественников стал сход «снежной доски». Тела погибших перевезли в Катманду.
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