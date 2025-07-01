Сильный пожар вспыхнул в ангаре на юге Петербурга

Огонь охватил ангар на улице Витебская Сортировочная в Санкт-Петербурге. Общая площадь пожара составила 900 квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС.

По данным ведомства, тушение осложнялось высокой пожарной нагрузкой. На месте работают более 40 специалистов и девять единиц спецтехники.

Пожар уже локализовали. Сотрудники МЧС не допустили распространения огня на соседнюю емкость с дизельным топливом. Причины возгорания устанавливаются. Информации о пострадавших не поступало.

Днем 1 июля пожар начался на территории пострадавшего от удара дронов завода в Ижевске. Спасатели ликвидировали открытое горение.