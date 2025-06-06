Трое полицейских погибли в ДТП с бензовозом под Астраханью

Трое сотрудников полиции погибли при столкновении легкового автомобиля Lada и бензовоза в Астраханской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК России.

«Yа автодороге Р-215 Астрахань — Махачкала в Лиманском районе Астраханской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Lada и бензовоза», — уточнили в ведомстве.

Следователи уже проводят проверку по факту аварии, в которой погибли трое полицейских, находящихся в легковушке.

На месте работает следственно-оперативная группа. Вопрос о возбуждении уголовного дела решится после завершения проверки.

Ранее в Хабаровском крае перевернулся автобус с детьми. Травмы получили двое взрослых и 12 детей, которых с ушибами доставили в больницу. Следователи возбудили уголовное дело, кадры с места ДТП опубликовал региональный СК.