В Хабаровском крае у автобуса с детьми отказали тормоза
ГИБДД: в Хабаровском крае опрокинулся автобус, пострадали 7 детей
В селе Воронежское-2 автобус с детьми опрокинулся из-за отказа тормозной системы. Семь человек получили травмы, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Хабаровского края.
Авария случилась около дома по Молодежной улице, 12. Автобус вез детей на экскурсию в зоосад «Приамурский», но опрокинулся. К месту происшествия выехала следственно-оперативная группа, началась проверка.
«Предварительно, у автобуса отказала тормозная система. В салоне в момент ДТП находились 30 детей, семь из них доставлены в медицинское учреждение с ушибами», — сообщило ГИБДД.
В Омской области автомобиль протаранил забор детского сада, снес веранду и врезался в здание. По одной из версий, водитель почувствовал себя плохо и потерял управление.