В Хабаровском крае у автобуса с детьми отказали тормоза

В селе Воронежское-2 автобус с детьми опрокинулся из-за отказа тормозной системы. Семь человек получили травмы, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Хабаровского края.

Авария случилась около дома по Молодежной улице, 12. Автобус вез детей на экскурсию в зоосад «Приамурский», но опрокинулся. К месту происшествия выехала следственно-оперативная группа, началась проверка.

«Предварительно, у автобуса отказала тормозная система. В салоне в момент ДТП находились 30 детей, семь из них доставлены в медицинское учреждение с ушибами», — сообщило ГИБДД.

В Омской области автомобиль протаранил забор детского сада, снес веранду и врезался в здание. По одной из версий, водитель почувствовал себя плохо и потерял управление.