Место ДТП со школьным автобусом в Хабаровском крае сняли на видео

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после того как в Хабаровском крае опрокинулся автобус с детьми. Об этом сообщили в  пресс-службе регионального управления ведомства.

Всего травмы получили 12 детей и двое взрослых. Самому старшему из пострадавших детей 12 лет, самой младшей — восемь. С ушибами и ссадинами их доставили в больницу. Их жизни ничто не угрожает.

Следователи работают на месте происшествия, выясняя все обстоятельства. Руководитель управления Станислав Белянский представит доклад председателю ведомства Александру Бастрыкину.

Госавтоинспекция Хабаровского края сообщила, что в автобусе не было видеорегистратора, а в тахограф не вставили карту водителя. Тяжелых травм при ДТП удалось избежать благодаря тому, что все были пристегнуты ремнями безопасности. По предварительным данным, причиной аварии стали отказавшие тормоза.

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