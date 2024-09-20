Трое маленьких детей погибли на пожаре в Якутске

МЧС: на пожаре в Якутске погибли дети 7 месяцев, 1,5 и 2,5 лет

Трое несовершеннолетних погибли на пожаре в Якутске. Спасатели нашли тела детей при тушении возгорания в двухэтажном доме, сообщили в пресс-службе МЧС.

«Трагедия произошла в двухэтажке, предварительно, на 50 квадратах. При тушении огнеборцы МЧС России обнаружили тела детей 7 месяцев, 1,5 и 2,5 лет. Еще 14 жильцов эвакуированы из подъезда», — уточнили в ведомстве.

На место происшествия выехал психолог МЧС. На тушении пожара задействовали 54 человека и 13 единиц техники. Причину ЧП устанавливают дознаватели министерства.

Семилетний мальчик погиб 17 сентября на пожаре в Новой Москве. Огонь разгорелся в двухэтажном доме, пламя охватило оба этажа. Пожарные пытались найти ребенка, несмотря на начавшееся обрушение строения. Тело мальчика нашли после локализации огня.