В Москве спасатели начали поиски ребенка в горящем здании, несмотря на угрозу обрушения

Источник 360.ru: в Москве в СНТ загорелся дом, спасатели внутри ищут ребенка

В СНТ «Маяк-Бурцево» в Москве загорелся двухэтажный дом. Источник рассказал 360.ru, что пожарные зашли внутрь в поисках ребенка, несмотря на начавшееся обрушение строения.

По данным источника, загорелся двухэтажный дом, огонь охватил все здание. Существует угроза распространения пожара на соседние дома со всех четырех сторон. Позже сообщили, что огонь уже перекинулся на рядом стоящий дом.

Предварительно, внутри может находиться ребенок. Спасатели звеном зашли внутрь горящего здания в поисках ребенка. Пожарные начали поиски, несмотря на обрушение здания.

Ранее в деревне Логиново Павлово-Посадского городского округа разгорелся пожар в частном доме. Очевидцы сообщили о густом черном дыме, который валил из окон здания.