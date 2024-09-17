На пожаре в СНТ «Маяк-Бурцево» в Новой Москве сотрудники МЧС обнаружили тело семилетнего мальчика. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Огонь разгорелся в двухэтажном доме, пламя охватило оба этажа. Пострадавший в пожаре отец мальчика сообщил, что его сын находится в доме. Спасатели зашли в горящее здание в поисках ребенка, несмотря на начавшееся обрушение строения.
Позже МЧС сообщило о ликвидации возгорания на площади 110 квадратных метров. В тушении принимали участие 37 единиц личного состава и девять единиц техники.
Семилетний мальчик погиб при пожаре в Новой Москве
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