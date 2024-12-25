Трое мальчиков сгорели при пожаре в Челябинской области

В поселке Беловка Челябинской области в результате пожара в частном доме погибли трое детей. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале МЧС России.

По данным спасателей, пожарные ликвидировали горение на 56 квадратных метрах. В тушении возгорания задействовали 12 огнеборцев и три единицы техники.

Как сообщили в МЧС, в ходе ликвидации пожара спасатели обнаружили тела мальчиков трех, пяти и семи лет. При этом отец детей отказался от госпитализации.

Сейчас на место направили испытательную пожарную лаборатория для выяснения причины возгорания, а также психолога МЧС России для работы с пострадавшими.

Ранее в городе Артем Приморского края загорелся частный дом. В результате пожара погибли двое подростков.

Кроме того, сегодня, 25 декабря, под Тулой произошло возгорание на заводе Haval. Из здания завода пришлось эвакуировали 510 человек.