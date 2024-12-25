Появились кадры страшного пожара в Приморье, где погибли два подростка

Два подростка погибли в пожаре в Приморском крае

Частный дом загорелся в городе Артем Приморского края. Фотографию с места событий опубликовала пресс-служба МЧС России в официальном Telegram-канале .

Судя по снимку, пожар произошел в небольшом доме с деревянной обшивкой. По данным ведомства, хозяева не устанавливали в комнатах пожарный извещатель.

Огонь распространился на 70 квадратных метрах. К тушению пожара привлекли 23 специалиста, МЧС задействовало четыре единицы техники.

При тушении огнеборцы нашли в доме тела двух подростков. Погибли 10-летний мальчик и 16-летняя девочка. Их отец выжил, его госпитализировали.

Ранее восьмилетний ребенок и трое взрослых погибли при пожаре в частном доме на Урале.