Пожар вспыхнул на автозаводе Haval под Тулой

Возгорание произошло на автозаводе Haval в Тульской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Информация о пожаре на предприятии в Узловском районе поступила около 18:00. Через несколько минут спасатели прибыли к месту ЧП.

«Благодаря слаженным и профессиональным действиям спасателей МЧС России было оперативно ликвидировано возгорание картонных коробок в помещении одного из цехов», — сообщили в пресс-службе.

В результате никто не пострадал. Из здания эвакуировали 510 человек. Причину возгорания установят следователи.

Утром 25 декабря взрыв и пожар произошли в ТЦ «Алания Молл» во Владикавказе. Огонь распространился на 800 «квадратов», его полностью потушили к 10:15. Причиной взрыва стало падение обломков дрона, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.