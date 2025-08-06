Трое юношей похитили подростка в Лыткарино из-за пневматического пистолета

В Лыткарино трое молодых людей похитили подростка. Они затащили его в машину и, угрожая ножом, требовали вернуть деньги и пневматический пистолет, который потерпевший купил на сервисе для размещения объявлений. Об этом 360.ru сообщил источник.

Как стало известно, пострадавший взял на время пистолет и не вернул. Тогда трое молодых людей 17, 19 и 23 лет вызвали приятеля в кафе. Потерпевший сел к ним в авто, и злоумышленники, схватив его за оружие, начали угрожать ему и требовать деньги.

Молодым людям предъявили обвинение в похищении подростка и разбое, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

«По данным следствия, 3 августа 2025 года обвиняемые прибыли на автомобиле в Лыткарино, где под надуманным предлогом посадили подростка в машину и, угрожая применением насилия, стали требовать от него передачи денежных средств за освобождение», — сообщили в следкоме.

Подросток, опасаясь за свою жизнь, отдал вымогателям 12 тысяч рублей. Злоумышленники отпустили его. После этого пострадавший обратился в полицию. Вскоре правоохранители нашли и задержали преступников.

Следователь допросил подозреваемых, провел очные ставки, изучил банковские выписки и обыскал их дома. Также был изъят автомобиль.

Ситуацию 360.ru прокомментировал отец пострадавшего.

«Никаких травм нет, чувствует он себя хорошо, насколько это возможно. Я сделал то, что должен был сделать как отец и законный представитель — обратился в правоохранительные органы», — сказал он.

Ранее три жителя Подмосковья избили, похитили работника фермы и держали его на цепи. Они требовали от него деньги за воровство скота. Потерпевший сумел сбежать и обратился в полицию.