Три жителя Подмосковья похитили работника фермы и держали его на цепи

В Клину три человека похитили работника фермы и держали на цепи, вымогая деньги

В Московской области правоохранители задержали двух мужчин и женщину, похитивших работника своей же фермы и удерживавших его в подсобном помещении на цепи по подозрению в воровстве скота. Об этом сообщила пресс-служба СК России по Московской области.

Суд по ходатайству следствия избрал обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу. Против него завели уголовное дело по статье «Незаконное лишение свободы, совершенное группой лиц с применением насилия» и «Похищение человека, совершенное группой лиц с применением насилия из корыстных побуждений».

По данным следствия, злоумышленники в деревне Кореньки избили и посадили мужчину в микроавтобус, после чего отвезли в одно из СНТ городского округа Солнечногорск, где удерживали на цепи в подсобном помещении, требуя деньги за якобы совершенное им воровство скота.

«Однозначно ожидала подобного. Когда люди не знают границ, они склонны так поступать. Хозяевам все равно на животных, все равно, как воспринимают это окружающие. Я не удивилась. Здесь никто не ходит, не гуляют дети, невыносимая вонь. Судя по тому, как люди общаются и относятся к животным, нет сомнений, что такое могло случиться», — отметила она.

Ксения добавила, что около двух месяцев назад у владельцев фермы начали погибать животные: около шести коров, овцы и бараны. Причины смерти неизвестны, не было никаких ранений.

«Был случай в Ожогине, местные жители нашли корову неподалеку. Связались с ее хозяйкой и попросили принять какие-то меры. На утро жители нашли корову распотрошенной, остались только мозги», — заключила местная жительница.

Ранее в Якутии нашли удерживаемых в рабстве двух мужчин. Их держали в цепях, избивали и заставляли работать на ферме.