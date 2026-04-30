Трое детей погибли при пожаре в поселке Дубинино в Красноярском крае

В Шарыповском округе Красноярского края загорелась квартира в трехэтажном жилом доме на улице Кишиневской в поселке Дубинино. В результате ЧП погибли трое детей. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

«По данному факту <… > возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК России (причинение смерти по неосторожности трем лицам)», — заявили в ведомстве.

Причиной происшествия могло стать короткое замыкание телевизора. Следователи выехали на место ЧП. Расследование контролирует руководство Главного следственного управления.

По предварительной информации, в квартире проживала семья с шестью детьми. Днем 30 апреля мать ушла в магазин, оставив детей без присмотра.

