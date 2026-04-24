При пожаре в частном доме под Магаданом погибли три человека

При пожаре в частном доме в поселке Ола под Магаданом погибли три человека

Три человека стали жертвами пожара в частном доме в Магаданской области. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по региону.

ЧП произошло в частном доме в поселке Ола. Во время тушения спасатели областного пожарно-спасательного центра обнаружили тела двух женщин и одного мужчины.

«К моменту их прибытия горела крыша дома. В течение 24 минут огнеборцы локализовали возгорание», — сообщили в МЧС.

Для установления причин пожара дознаватели МЧС и следователи привлекли специалистов испытательной пожарной лаборатории.

Ранее жертвами пожара в многоквартирном доме в Благовещенске стали три человека, среди них ребенок. Сигнал о возгорании в подъезде поступил ночью 22 апреля, прибывшие на место сотрудники МЧС вывели из здания 13 человек, в том числе трех несовершеннолетних.