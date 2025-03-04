Трое детей отравились неизвестным веществом в одной из квартир в Волоколамске

Трое несовершеннолетних отравились неизвестным веществом в квартире в Волоколамске. Следователи возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

«Сегодня следователями и криминалистами с участием специалистов пожарно-технической и газовой служб будет проведен осмотр места происшествия, по результатам которого назначат комплекс судебных экспертиз», — уточнили в СК.

В одной из квартир Волоколамска 3 марта 2025 года трое несовершеннолетних в возрасте от 8 до 17 лет внезапно почувствовали себя плохо и потеряли сознание. Их доставили в больницу с предварительным диагнозом «токсическое отравление неизвестным веществом».

Мальчику и двум девушкам оказывают всю необходимую помощь, и их жизни ничего не угрожает.

В пресс-службе прокуратуры сообщили, что при осмотре квартиры утечек газа, каких-либо ядовитых или химических веществ не обнаружили. У детей взяли предварительный токсикологический анализ.

Ранее трое детей попали в реанимацию, отравившись угарным газом в Петербурге. Несовершеннолетние в возрасте 11, 14 и 16 лет находились в отделении интенсивной терапии. Происшествие могло случиться из-за неисправной газовой колонки.