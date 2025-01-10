Трое детей попали в реанимацию, отравившись угарным газом в Петербурге
Трех несовершеннолетних госпитализировали с признаками отравления угарным газом в Невском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщило СМИ.
По опубликованной информации, дети в возрасте 11, 14 и 16 лет находятся в отделении интенсивной терапии. Врачи оказывают им всю возможную помощь, добавил «Петроград».
Предварительно, происшествие могло случиться из-за неисправной газовой колонки. Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют точные причины и обстоятельства отравления детей.
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