Трое детей попали в реанимацию, отравившись угарным газом в Петербурге

Трех несовершеннолетних госпитализировали с признаками отравления угарным газом в Невском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщило СМИ .

По опубликованной информации, дети в возрасте 11, 14 и 16 лет находятся в отделении интенсивной терапии. Врачи оказывают им всю возможную помощь, добавил «Петроград».

Предварительно, происшествие могло случиться из-за неисправной газовой колонки. Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют точные причины и обстоятельства отравления детей.