Трое детей и 1 взрослый пострадали в аварии с троллейбусом во Владивостоке

В результате ДТП с троллейбусом во Владивостоке пострадали трое детей. Об этом сообщил представитель прокуратуры Приморья в беседе с РИА «Новости» .

В Сети появилось видео с места ЧП. На кадрах видно, что троллейбус наехал на бетонные блоки у опоры виадука рядом с остановкой Некрасовская во Владивостоке.

В пресс-службе мэрии заявили, что в аварии пострадали четыре человека, трое из них — дети. У всех зафиксировали ушибы и ссадины. Сотрудники Госавтоинспекции начали проверку. Всем пострадавшим оказывают необходимую помощь.

«Прокуратура взяла на контроль проверку ДТП с участием троллейбуса во Владивостоке. <…> В результате происшествия пострадали четыре пассажира», — заявил собеседник журналистов.

Ранее в Красноярском крае пьяный водитель без прав сбил маму с коляской, внутри которой был трехмесячный ребенок. В итоге его госпитализировали с серьезными травмами, мать не пострадала.