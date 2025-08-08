Пьяный водитель без прав сбил коляску с трехмесячным ребенком в Красноярском крае

Трехмесячный младенец серьезно пострадал в ДТП по вине пьяного водителя на территории Красноярского края. Авария произошла в селе Верхнепашино Енисейского района. Об этом сайту mk.ru сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД России.

По информации ведомства, жительница села шла по краю дороги на улице Пролетарской с трехмесячным ребенком в коляске. В этот момент ее сбил 34-летний мужчина на автомобиле Honda Fit.

Ребенок получил серьезные травмы и был госпитализирован в больницу. Мать не пострадала.

Выяснилось, что виновник ДТП не имел водительского удостоверения. Медицинское освидетельствование подтвердило, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. По факту происшествия возбудили уголовное дело. Водителю грозит наказание до семи лет лишения свободы.