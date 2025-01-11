Жительница Сочи Елена рассказала, что во время землетрясения шаталась кровать

Ранним утром жители Сочи проснулись от подземных толчков. Местная жительница Елена рассказала 360.ru, что у нее затряслась кровать.

«Стучала (кровать — прим. ред.) при соприкосновении с прикроватной тумбочкой. Люстра не тряслась. По онлайн-радару у нас землетрясения не было указано», — сказала она.

Другие жители рассказывали, что проснулись от сильных качков и испугались. Как сообщил Telegram-канал «Любимый Сочи», у одного из жителей люстра всю ночь ходила ходуном.

«До сих пор мандраж», — отметила одна из местных жительниц.

Магнитуда землетрясения составила 3,5 по шкале Рихтера, а интенсивность — два балла. Объекты инфраструктуры работают в обычном режиме, пострадавших и погибших нет.

По предварительным данным, эпицентр подземных толчков находился в горах, в направлении Лазаревского района, сообщило РИА «Новости». Примерно в 20 километрах от микрорайона Бытха.

В ноябре 2024 года жители Сочи почувствовали землетрясение магнитудой 3,3. Эпицентр находился в море в семи километрах от города.