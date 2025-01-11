Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в Сочи

Утром 11 января в Сочи произошло землетрясение. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, очаг залегал на глубине пяти километров.

Магнитуда сейсмического события составила 3,5 по шкале Рихтера, интенсивность — два балла.

«Обращений от населения не поступало. Объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме, погибших, пострадавших нет», — отметили в пресс-службе.

По словам горожан, подземные толчки ощущались примерно с 4:30 до 4:50. По данным издания BFM Кубань, о землетрясении сообщили жители различных улиц и микрорайонов Сочи, включая Мацесту, Макаренко, Тимирязева, Ареда, Виноградная, КСМ, Донская, Сергей-Поле, Восточная и Карла Либкнехта.

В прошлый раз землетрясение у берегов Сочи произошло в конце ноября. Эпицентр находился в море, в семи километрах от города. По оценке Единой геофизической службы Российской академии наук, сила землетрясения составила 3,3 балла. Экстренные службы не зафиксировали никаких разрушений. Однако жители Сочи поделились в социальных сетях, что ощутили подземные толчки, которые были особенно ощутимы в Центральном и Хостинском районах города.