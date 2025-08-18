Три женщины потерялись в лесу под Хабаровском. На их поиски отправили вертолет

Вертолет вылетел на поиски заблудившихся под Хабаровском грибников

В Хабаровском крае спасатели МЧС вылетели на вертолете на поиски заблудившихся в лесу грибников. Потерялись три женщины, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Трое спасателей с необходимым снаряжением для эвакуации пострадавших вылетели на борту вертолета Ми-8 в Ульчский район.

По предварительной информации, в 40 километрах от села Булава в лесу потерялись местные жительницы 56, 63 и 68 лет. Они ушли за грибами и до сих пор их местоположение неизвестно.

В воскресенье краевые спасатели, волонтеры и полицейские обследовали 15 квадратных километров местности, но безрезультатно.

«Сегодня поисковые мероприятия продолжаются», — уточнили в министерстве.

Ранее в Нижегородской области в лесу волонтеры спасли 110-летнюю женщину. Страдающая деменцией пенсионерка ушла в лес и пропала на три дня.