Заплутавшую в лесу уроженку Российской Империи спасли под Нижним Новгородом

Волонтеры нашли пропавшую в лесу Нижегородской области 110-летнюю Анастасию Юрченко. Об этом сообщил Telegram-канал «112» .

По информации источника, три дня назад родившаяся еще в Российской Империи женщина ушла в лес и не вернулась, после чего ее семья забила тревогу.

Дело осложнялось деменцией Анастасии Петровны, она могла потерять ориентацию в пространстве.

В поисках участвовали добровольцы, спасатели МЧС и полицейские. Бабушку обнаружили живой, но она находилась в состоянии сильного стресса.

Специалисты оперативно оказали Юрченко помощь на месте, после отправили в больницу для дополнительного обследования и наблюдения.

Ранее в Якутии спасатели вывели из леса заблудившегося грибника спустя пяти дней. Мужчина все это время питался грибами и ягодами, а также пил воду из луж.

При этом у него был с собой телефон, но объяснить свое местоположение в первые дни поисков, либо включить геолокацию он так и не сумел.