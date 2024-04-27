«Ровно 10 БПЛА прилетели в завод». НПЗ в Славянске-на-Кубани частично остановил работу | 360°

Происшествия 27 апреля 2024, 10:00 «Ровно 10 БПЛА прилетели в завод». НПЗ в Славянске-на-Кубани частично остановил работу После атаки 10 дронов НПЗ в Славянске-на-Кубани частично остановил работу РИА «Новости»

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НПЗ в Славянске-на-Кубани частично остановил работу после попытки атаки на объект беспилотников минувшей ночью. Об этом ТАСС заявил директор по комплексной безопасности группы компаний «Славянск ЭКО» Эдуард Труднев.

«Ровно 10 БПЛА прилетели именно в завод, был сильный пожар», — подчеркнул он.

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Также Труднев не исключил наличия скрытых повреждений. Сейчас, по его словам, работа завода частично приостановлена.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее заявил о нейтрализации над регионом свыше 10 украинских беспилотников. По его словам, дроны подавили в Славянском, Северском и Кущевском районах.

«Пытались атаковать НПЗ и объекты инфраструктуры», — уточнил Кондратьев, но подробностей не привел.