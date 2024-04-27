Украине предрекли большие проблемы из-за ударов по НПЗ России | 360°

Эксклюзив 27 апреля 2024, 13:24 Украине предрекли большие проблемы из-за ударов по НПЗ России Политолог Гуреев: Украина бьет по российским НПЗ вопреки предупреждениям США РИА «Новости»

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Удары, которые наносят ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам на территории России, нацелены на то, чтобы навредить экономике страны. США напомнили киевскому режиму, что такие шаги могут привести к повышению цен нефть и нефтепродукты на мировом рынке, но украинские власти игнорируют эти предупреждения, заявил в беседе с 360.ru политолог Данила Гуреев.

«Любое долгое военное противостояние — это война экономик. То есть какая из стран выстроит эффективные логистические цепочки, дольше продержится в экономическом плане. Многое зависит от того, насколько государство может позволить себе вести боевые действия с финансовой точки зрения», — заметил эксперт.

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По его словам, удары ВС России по территории Украины парализуют логистику. Российские военнослужащие бьют по энергетической, железнодорожной инфраструктуре страны. ВСУ, в свою очередь, сделали целью ударов российские НПЗ.

«Украина понимает, что нефтегазовый сектор — это немалая статья доходов российской экономики. Кроме того, большинство НПЗ находятся в европейской части России, а это относительно недалеко от Украины. В Киеве надеются сократить российские заработки на нефти, усугубить поставки горючего на линию фронта», — пояснил Гуреев.

Однако на Украине не понимают, что особых убытков Россия не понесет, добавил он. Если ВСУ продолжат бить по НПЗ, это приведет к скачку цен на бензин и нефтепродукты на мировом рынке.

«США говорят Украине: „Это может спровоцировать рост цен на нефтепродукты“. Американцам это невыгодно. Но атаки на российские НПЗ — инициатива Украины, за которую руководство страны может сильно получить от западных кураторов», — подытожил Гуреев.

В ночь на 27 апреля ВСУ атаковали беспилотниками НПЗ в Славянске-на-Кубани, что привело к пожару. Предприятие частично остановило работу.