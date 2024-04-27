Украине предрекли большие проблемы из-за ударов по НПЗ России | 360°

27 апреля 2024, 13:24
Украине предрекли большие проблемы из-за ударов по НПЗ России
Политолог Гуреев: Украина бьет по российским НПЗ вопреки предупреждениям США
Удары, которые наносят ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам на территории России, нацелены на то, чтобы навредить экономике страны. США напомнили киевскому режиму, что такие шаги могут привести к повышению цен нефть и нефтепродукты на мировом рынке, но украинские власти игнорируют эти предупреждения, заявил в беседе с 360.ru политолог Данила Гуреев.
«Любое долгое военное противостояние — это война экономик. То есть какая из стран выстроит эффективные логистические цепочки, дольше продержится в экономическом плане. Многое зависит от того, насколько государство может позволить себе вести боевые действия с финансовой точки зрения», — заметил эксперт.
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По его словам, удары ВС России по территории Украины парализуют логистику. Российские военнослужащие бьют по энергетической, железнодорожной инфраструктуре страны. ВСУ, в свою очередь, сделали целью ударов российские НПЗ.
«Украина понимает, что нефтегазовый сектор — это немалая статья доходов российской экономики. Кроме того, большинство НПЗ находятся в европейской части России, а это относительно недалеко от Украины. В Киеве надеются сократить российские заработки на нефти, усугубить поставки горючего на линию фронта», — пояснил Гуреев.
Однако на Украине не понимают, что особых убытков Россия не понесет, добавил он. Если ВСУ продолжат бить по НПЗ, это приведет к скачку цен на бензин и нефтепродукты на мировом рынке.
«США говорят Украине: „Это может спровоцировать рост цен на нефтепродукты“. Американцам это невыгодно. Но атаки на российские НПЗ — инициатива Украины, за которую руководство страны может сильно получить от западных кураторов», — подытожил Гуреев.
В ночь на 27 апреля ВСУ атаковали беспилотниками НПЗ в Славянске-на-Кубани, что привело к пожару. Предприятие частично остановило работу.
Россия
Украина
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