Три трупа достали из водоемов в Башкирии за сутки

Три трупа извлекли из воды 28 июня в Башкортостане. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

«В Мечетлинском районе из реки Ай вблизи деревни Большеустьикинское извлечен 73-летний мужчина, который находился на рыбалке», — отметили в МЧС.

В Аскинском районе из озера рядом с селом Куяштыр вытащили тело 66-летнего рыбака. Еще один труп мужчины обнаружили в Уфимском районе. Тело вытащили из реки Белой около села Алексеевка.

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан
Фото: Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан
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Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан
Фото: Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан
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Ранее выпавшего из катера пятилетнего мальчика нашли мертвым в Химках. Ребенок упал за борт на канале имени Москвы. В распоряжении 360.ru оказались кадры с места происшествия.

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