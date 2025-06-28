Три трупа достали из водоемов в Башкирии за сутки
Три трупа извлекли из воды 28 июня в Башкортостане. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.
«В Мечетлинском районе из реки Ай вблизи деревни Большеустьикинское извлечен 73-летний мужчина, который находился на рыбалке», — отметили в МЧС.
В Аскинском районе из озера рядом с селом Куяштыр вытащили тело 66-летнего рыбака. Еще один труп мужчины обнаружили в Уфимском районе. Тело вытащили из реки Белой около села Алексеевка.
Три трупа достали из водоемов в Башкирии за сутки
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