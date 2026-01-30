Три школьницы попали под колеса автобуса в Чувашии

В Чувашии водитель автобуса сбил трех школьниц на пешеходном переходе. Об этом сообщила пресс-служба Управления МВД России по городу Чебоксары.

ДТП произошло на проспекте Мира вечером 29 января.

«Предварительно, 64-летний водитель автобуса, следующего по маршруту № 33, вследствие погодных условий, не успел вовремя затормозить перед красным сигналом светофора», — уточнили в ведомстве.

В полиции добавили, что автобус наехал на трех школьниц, переходивших дорогу. Девочкам оказали медицинскую помощь.

На место прибыли полицейские, которые устанавливают обстоятельства аварии. На одном из опубликованных полицией кадров видно, что в результате ДТП треснуло лобовое стекло автобуса.

Ранее в Пензенской области водитель легковушки сбил 26-летнюю девушку. Пострадавшую экстренно госпитализировали.