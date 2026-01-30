Три школьницы попали под колеса автобуса в Чувашии
В Чувашии водитель автобуса сбил трех школьниц на пешеходном переходе. Об этом сообщила пресс-служба Управления МВД России по городу Чебоксары.
ДТП произошло на проспекте Мира вечером 29 января.
«Предварительно, 64-летний водитель автобуса, следующего по маршруту № 33, вследствие погодных условий, не успел вовремя затормозить перед красным сигналом светофора», — уточнили в ведомстве.
В полиции добавили, что автобус наехал на трех школьниц, переходивших дорогу. Девочкам оказали медицинскую помощь.
На место прибыли полицейские, которые устанавливают обстоятельства аварии. На одном из опубликованных полицией кадров видно, что в результате ДТП треснуло лобовое стекло автобуса.
