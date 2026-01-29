Девушка пострадала под колесами легковушки в ДТП под Пензой

Дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим случилось накануне в Никольске Пензенской области. Водитель легковушки сбил пешехода на на улице Ленина. Об том сообщило ИА «ПензаПресс» со ссылкой на правоохранительные органы.
По опубликованной информации, за рулем автомобиля Lada Granta находился 62-летний мужчина. По неустановленным причинам он совершил наезд на 26-летнюю девушку.
Пострадавшую увезли с места происшествия на скорой. По факту аварии организовали процессуальную проверку.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте