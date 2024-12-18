Три подростка подожгли электровоз в Ростове-на-Дону

Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за поджога электровоза в Ростове-на-Дону. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального управления на транспорте.

Вечером 14 декабря трое подростков пробрались на станцию Ростов-Товарный и подожгли локомотив, стоявший на четвертом пути. Всех троих удалось задержать, они признались в содеянном. Расследование продолжается.

В октябре в Рязани задержали 16-летнего ранее судимого подростка, который по заданию незнакомца из интернета, чтобы подзаработать, разбил окна в кабинах трех локомотивов и пытался их поджечь, но не успел.

А в августе двое студентов и школьник попытались поджечь локомотив в Краснодаре. С ними тоже связались в интернете, пообещав за поджог полторы тысячи долларов. Их тоже вычислили и задержали.