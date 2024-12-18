Три подростка подожгли электровоз в Ростове-на-Дону

Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за поджога электровоза в Ростове-на-Дону. Об этом сообщила
пресс-служба Западного межрегионального управления на транспорте.
Вечером 14 декабря трое подростков пробрались на станцию Ростов-Товарный и подожгли локомотив, стоявший на четвертом пути. Всех троих удалось задержать, они признались в содеянном. Расследование продолжается.
В октябре в Рязани
задержали 16-летнего ранее судимого подростка, который по заданию незнакомца из интернета, чтобы подзаработать, разбил окна в кабинах трех локомотивов и пытался их поджечь, но не успел.
А в августе двое студентов и школьник
попытались поджечь локомотив в Краснодаре. С ними тоже связались в интернете, пообещав за поджог полторы тысячи долларов. Их тоже вычислили и задержали.
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