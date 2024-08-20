Студентов в Краснодаре задержали за поджог кабины поезда

Baza: двое студентов и школьник подожгли кабину поезда в Краснодаре

Фото: РИА «Новости»

В Краснодаре двоих студентов и школьника задержали за поджог кабины поезда. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

ЧП произошло 13 августа, а через неделю правоохранителям удалось задержать подозреваемых — 17-летнего и 18-летнего студентов местного института профессионального образования, а также 16-летнего школьника.

По словам парней, они действовать по заданию неизвестного, который связался с ними через Telegram и предложил 1,5 тысячи долларов за поджог локомотива.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по статье 205 УК РФ («Террористический акт»). Им грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее в полиции рассказали об аресте россиянки, которой СБУ обещала две тысячи долларов за поджог в Ярославской области пункта помощи для нужд СВО. Девушка успела сделать несколько фото прилегающей территории и отправить кураторам на Украину.

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