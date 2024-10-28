Рязанский подросток пытался поджечь три локомотива

В Рязани 16-летний подросток пытался поджечь три локомотива. Неизвестные в Сети обещали ему денежное вознаграждение, сообщил Telegram-канал Baza .

В ночь на 23 октября злоумышленник разбил окна составов возле станции Рязань-2. На месте обнаружили пятилитровую бутылку с запахом бензина и полуторалитровую бутылку с неизвестной жидкостью. Предполагаемый преступник не успел поджечь локомотивы.

Следователи быстро вышли на подозреваемого, которым оказался ранее судимый за кражу житель Рязани, 16-летний юноша. Он признался, что пытался совершить поджог по заданию неизвестного из Сети за деньги.

Ранее в Краснодаре студентов и школьника задержали за поджог кабины поезда. Молодые люди также действовали по заданию неизвестного из интернета, который предложил за преступление 1,5 тысячи долларов.