Три пенсионера отравились угарным газом в Подмосковье

В Московской области трое пенсионеров погибли после отравления неизвестным веществом. Об этом 360.ru сообщил источник.

В воскресенье, 4 мая, в дом в деревне Жучки в Сергиево-Посадском городском округе нашли тела мужчины 1956 года рождения, а также женщин 1929 и 1960 годов рождения с признаками смерти от отравления неизвестным веществом.

Telegram-канал Mash уточнил, что причиной смерти стало удушье от угарного газа. По данным источника, пенсионеры разожгли огонь и забыли открыть заслонку дымохода.

Родственников обнаружили за столом, на котором стояли грибы, картошка и килька. Соседи отметили, что семейство заехало в дом еще 30 апреля, но с тех пор не выходило на связь. После этого их тела нашли местные жители.

Ранее два ребенка и двое взрослых погибли от отравления угарным газом в Кисловодске.