Три машины попали в ДТП в Замоскворечье

Источник 360.ru: на Садовнической улице в Москве столкнулись три авто

Три машины столкнулись на Садовнической улице в Замоскворечье. Об этом сообщил источник 360.ru.

Причины аварии неизвестны. В результате аварии никто не пострадал.

«Разлива топлива нет», — уточнил источник.

Ранее другая массовая авария произошла на 107-м километре МКАД в районе Восточного Измайлова. Есть пострадавшие, в том числе ребенок.

Утром 30 ноября Ford Focus намотало на фонарный столб на Северо-Восточной хорде в Измайлове. Находившаяся за рулем женщина пострадала, но осталась жива.