Три машины попали в ДТП в Замоскворечье

Три машины столкнулись на Садовнической улице в Замоскворечье. Об этом сообщил источник 360.ru.
Причины аварии неизвестны. В результате аварии никто не пострадал.
«Разлива топлива нет», — уточнил источник.
Ранее другая массовая авария произошла на 107-м километре МКАД в районе Восточного Измайлова. Есть пострадавшие, в том числе ребенок.
Утром 30 ноября Ford Focus намотало на фонарный столб на Северо-Восточной хорде в Измайлове. Находившаяся за рулем женщина пострадала, но осталась жива.
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