Три машины полностью сгорели неподалеку от Старокоптевского переулка в Москве
Три легковых автомобиля сгорели на севере Москвы в районе Коптево. Об этом 360.ru сообщил источник.
Возгорание произошло через дорогу от Старокоптевского переулка. Загорелось два автомобиля и еще один неизвестный объект. Позже источник уточнил, что огонь продолжает распространяться.
«Загорание трех авто, 10 квадратных метров. В одном авто аккумуляторы. Хлопки идут», — сообщили изданию.
На севере столицы на прошлой неделе во время работ по сносу ангара часть строения упала на припаркованные автомобили. Пострадали две машины, есть угроза дальнейшего обрушения здания.
В субботу в Подольске задержали виновника пожара, спалившего восемь машин и два мотоцикла в Москве. Фигурант подпалил мусорные контейнеры, с которых пламя перекинулось на припаркованные транспортные средства.