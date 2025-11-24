Три машины полностью сгорели неподалеку от Старокоптевского переулка в Москве

Три легковых автомобиля сгорели на севере Москвы в районе Коптево. Об этом 360.ru сообщил источник.

Возгорание произошло через дорогу от Старокоптевского переулка. Загорелось два автомобиля и еще один неизвестный объект. Позже источник уточнил, что огонь продолжает распространяться.

На севере столицы на прошлой неделе во время работ по сносу ангара часть строения упала на припаркованные автомобили. Пострадали две машины, есть угроза дальнейшего обрушения здания.

В субботу в Подольске задержали виновника пожара, спалившего восемь машин и два мотоцикла в Москве. Фигурант подпалил мусорные контейнеры, с которых пламя перекинулось на припаркованные транспортные средства.