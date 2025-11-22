Виновника пожара, спалившего восемь машин в Москве, задержали в Подольске

Организатором уничтожившего восемь припаркованных автомобилей и два мотоцикла пожара на Донецкой улице Москвы оказался уроженец Владимирской области. Как сообщила пресс-служба столичного главка МВД, мужчину задержали в Подольске.

В ведомстве уточнили, что задержанный подпалил мусорные контейнеры, с которых пламя перекинулось на припаркованные транспортные средства.

Оперативники отдела «Марьинский» быстро установили личность поджигателя и проследили его путь до Подольска. Свою вину задержанный полностью признал.

По данным прокуратуры Москвы, пожар на Донецкой улице произошел в ночь на субботу, 22 ноября.

В ведомстве уточнили, что загорелись сразу несколько мусорных контейнеров в разных местах. Пламя перекинулось на восемь автомобилей и два мотоцикла.