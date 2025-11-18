Ангар обрушился на машины на севере Москвы

Источник 360.ru: часть ангара рухнула на машины во время сноса

Во время работ по сносу ангара на севере Москвы часть рухнула на припаркованные автомобили. Об этом 360.ru сообщили в экстренных службах.

ЧП произошло в районе дома 48 на Поморской улице. По предварительным данным, пострадали две машины. Также есть угроза дальнейшего обрушения конструкций.

Ранее в Талдоме загорелся ангар с машинным маслом, после чего обрушилась кровля на площади около двух тысяч квадратных метров. Пострадал один человек, распространившийся огонь оперативно потушили прибывшие на место пожарные.

В сентябре потолок подземной парковки рухнул на футбольном стадионе в Орске, информация о пострадавших не поступала.