Жесткая посадка в Тайге. Гидросамолет упал на просеку в Томской области

В СК начали проверку после жесткой посадки гидросамолета под Томском

В Томской области гидросамолет совершил жесткую посадку после столкновения с птицей. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Известно, что примерно в 18 часов по местному времени гидроплан «Борей» двигался по маршруту озеро Варгата — Мочище. По предварительной информации, в воздухе произошла аварийная ситуация.

Технические неполадки возникли из-за столкновения с птицей. Пилот справился с управлением и сумел посадить воздушное судно на ближайшей просеки.

Пассажиров на борту не было. Летчик не пострадал.

К месту происшествия прибыли следователи местного главка Следственного комитета России. Специалисты установят детали случившегося, будет оценен и размер ущерба.

Доследственная проверка проводится по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Ранее в понедельник, 27 июня, два самолета столкнулись на ВПП в аэропорту Сочи.