Два самолета столкнулись на ВПП в аэропорту Сочи

В аэропорту Сочи на взлетно-посадочной полосе 27 июня столкнулись два самолета. Об этом сообщила пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Направляющийся в Тюмень борт врезался в самолет, прибывший из Норильска. Пассажиры, члены экипажа и обслуживающий персонал не пострадали.

«Сочинской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов, по итогам которой будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования», — добавили в ведомстве.