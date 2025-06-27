Два самолета столкнулись на ВПП в аэропорту Сочи

Южная транспортная прокуратура
Фото: Южная транспортная прокуратура/Telegram

В аэропорту Сочи на взлетно-посадочной полосе 27 июня столкнулись два самолета. Об этом сообщила пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Направляющийся в Тюмень борт врезался в самолет, прибывший из Норильска. Пассажиры, члены экипажа и обслуживающий персонал не пострадали.

«Сочинской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов, по итогам которой будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования», — добавили в ведомстве.

Южная транспортная прокуратура
Фото: Южная транспортная прокуратура/Telegram
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Южная транспортная прокуратура
Фото: Южная транспортная прокуратура/Telegram
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Южная транспортная прокуратура
Фото: Южная транспортная прокуратура/Telegram
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Похожий случай произошел весной этого года в воздушной гавани Минеральных Вод. Там тоже столкнулись два самолета, один из них, предположительно, принадлежал бывшему главе Кубани, экс-министру сельского хозяйства России Александру Ткачеву.

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