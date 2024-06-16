Три громких взрыва прогремели в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону прозвучали три громких взрыва. Во всем городе моргнул свет, сообщил Telegram-канал «Ростов Главный».

Уточняется, что хлопки услышали в Западном жилом массиве. Перебои с электричеством произошли в Ростовской области.

«Также свет моргнул в Батайске, Чалтыре и Новочеркасске», — написали авторы материала.

Официальных комментариев по поводу случившегося не поступало.

О взрывах в небе над Ростовом-на-Дону сообщалось ночью 14 июня. Горожане услышали хлопки примерно в 02:00. По данным СМИ, тогда сработала система противовоздушной обороны.

Утром того же дня средства ПВО отразили массовую атаку БПЛА в воздушном пространстве Ростовской области. Информации о жертвах не поступало.