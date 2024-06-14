Взрывы прогремели в небе над Ростовом-на-Дону

Shot: в небе над Ростовом-на-Дону прогремели взрывы

В воздушном пространстве над Ростовом-на-Дону прогремели взрывы. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По предварительной информации, сработала российская система противовоздушной обороны. По информации Shot, примерно в 02:00 в ночь на пятницу жители Ростова-на-Дону услышали два громких взрыва, в небе над городом появилась яркая вспышка.

Официальной информации о происшествии не поступало. Также неизвестно, есть ли пострадавшие или разрушения.

После полуночи взрыв прогремели в Шебекине. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что причины устанавливаются. Предварительно, никто не пострадал.