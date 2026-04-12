Три человека стали жертвами пожара в многоэтажке в Калининграде

МЧС: при пожаре в многоквартирном доме в Калининграде погибли три человека

Во время пожара в многоквартирном доме в Калининграде погибли три человека, спасатели нашли тела во время ликвидации огня. Об этом сообщила пресс-служба главка областного МЧС.

ЧП произошло в доме на Инженерной улице, огонь охватил квартиру на четвертом этаже и общий коридор на втором этаже.

Прибывшие на место сотрудники МЧС спасли 37 человек, среди них — двое детей. На место также направили психолога ведомства.

Всего возгорание ликвидировали на площади в 75 квадратных метров, в тушении принимали участие 53 человека и 15 единиц техники.

Ранее в Мытищах при пожаре в квартире в многоэтажном доме погиб мужчина. Еще пострадали пятеро человек, среди них — ребенок.

До этого спасатели вывели 60 человек, включая 10 детей, из торгового центра «Стайер» в Домодедове. Очаг возгорания находился под кровлей второго этажа.